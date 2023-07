Marché hebdomadaire parking Espace Grün Cernay, 15 juillet 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans… se donnent rendez-vous à Cernay !.

2023-07-15 fin : 2023-12-29 12:00:00. EUR.

parking Espace Grün

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



On Friday mornings, the early traders, butchers, florists, craftsmen … meet at Cernay!

Los viernes por la mañana, verduleros, carniceros, floristas, artesanos… ¡se reúnen en Cernay!

Freitagsmorgens treffen sich die Primeurhändler, Metzger, Floristen, Handwerker… in Cernay!

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay