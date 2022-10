Festival ODP Talence 8e édition Parc Peixotto, 8 juin 2023, Talence.

Festival ODP Talence 8e édition 8 – 10 juin 2023 Parc Peixotto

Un festival familial, dans un lieu unique pour profiter au maximum de la musique ! Rendez-vous du 8 au 10 juin 2023.

Parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un festival familial, dans un lieu unique : Le Festival ODP Talence se veut chaleureux et festif tout en conservant une taille humaine, pour laquelle le Parc Peixotto est idéal, avec une jauge limitée à 8000 personnes par soir, préservant ainsi l’esprit et l’identité du festival, dans un lieu unique. Le château Peixotto et son parc sont d’ailleurs classés parmi les plus remarquables jardins à la française.

ODP KIDS

Depuis 2019, les concerts du week-end sont précédés en journée par le mini festival destiné aux enfants : ODP KIDS. Avec ses deux jours d’animations entièrement gratuites pour petits et grands, l’ODP Kids se déroule les samedi 10 et dimanche 11 septembre de 10h à 17h en face du Parc Peixotto de Talence. L’occasion de découvrir le monde des soldats du feu à travers un tas d’activités amusantes et pédagogiques. ODP Kids est entièrement gratuit et son accès est libre, sans inscription.

LE VILLAGE GOURMAND

Le festival ODP Talence c’est aussi un village gourmand avec une vingtaine de food trucks qui vous proposeront tout une palette de saveurs ! Un petit coin de paradis pour les papilles, où se restaurer à l’ombre des arbres entre deux concerts.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T11:00:00+02:00

2023-06-10T23:59:00+02:00

ODP