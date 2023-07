Messiaen Le catalogue d’oiseaux Talence Talence, 19 mai 2024, Talence.

Messiaen Le catalogue d’oiseaux Dimanche 19 mai 2024, 11h00 Talence

Récitals de piano

Olivier Messiaen

Le Chocard des Alpes

L’Alouette calandrelle

Le Merle de roche

Le Traquet rieur

Les oiseaux se lèvent à l’aube et se couchent avec le soleil : leur chant accompagne le rythme des jours et donne l’impression que le ballet du soleil devient musical grâce à leur chant si varié, d’une espèce à l’autre. Le compositeur Olivier Messiaen a passé sa vie à étudier les chants d’oiseaux, à les prendre en dictée à travers le monde, à les transcrire en notes de musique, à les cataloguer et à les citer dans ses œuvres pour piano ou pour orchestre. Son Catalogue d’oiseaux (1956-58) est son chef-d’œuvre : presque trois heures de musique qui a sélectionné les plus beaux chants. Le public est invité à suivre toute la journée ou seulement un épisode, au Grand-Théâtre de Bordeaux ou dans le parc du Château de Talence en pleine nature. La musique dialogue avec la nature, avec des lectures de textes sur les oiseaux, et parfois même de vrais chants d’oiseaux… Le jeu poétique de Momo Kodama est idéal pour inviter à ce voyage unique et méditatif.

S’y rendre : Bois de Thouars

Réservation auprès de talence.fr

En savoir plus

Talence Talence 33400 Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-19T11:00:00+02:00 – 2024-05-19T11:45:00+02:00

2024-05-19T11:00:00+02:00 – 2024-05-19T11:45:00+02:00