Ssssssswell + Okay confiance L’INCONNUE Talence, vendredi 17 mai 2024.

Ssssssswell + Okay confiance Spectacle participatif et immersif réalisé grâce à un système de casques audio relés entre eux. Vendredi 17 mai, 20h00 L’INCONNUE Tarif Plein: 10€

Tarif Réduit: 6€.

Début : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:30:00+02:00

SSSSSSWELL est un spectacle participatif et immersif au casque

une pièce d’identité ou autre document vous sera demandé pour emprunter un casque

Prévoir une tenue confortable

Merci d’arriver 30 minutes avant le début du spectacle

Une expérience communautaire pleinement harmonisante et à haute valeur critique.

Le bien-être vous apparait-il comme une promesse ou comme une injonction ? comme un but recherché à chaque instant ou comme un effet de mode ? une tendance à l’émancipation ou à l’aliénation ?

Sur la musique de Mari Lanera, Annabelle Chambon et Cédric Charron vous proposent un spectacle participatif en mode workshop décalé qui déjoue les postures et les idées préconçues que sous-tendent les pratiques de corps. Du yoga au dance floor en passant par la gymnastique holistique et la techno-kitch, le ssssssswell vous embarque dans l’idéologie du burlesque somatique.

Enfilez vos leggings et chaussez vos baskets !

Okay confiance

Début de soirée concocté par le collectif OKAY CONFIANCE. Une équipe éphémère de makers, qui créent collectivement in situ expositions et performances.

Aucune idée de ce que ce collectif de bricoleur·euses artistiques nous réserve … SURPRISE !

L'INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

concert participatif ssssssswell