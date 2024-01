Run for Planet – Course solidaire Bois de Thouars Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Run for Planet – Course solidaire Bois de Thouars Talence, 2 juin 2024, Talence. Run for Planet – Course solidaire Dimanche 2 juin 2024, 08h30 Bois de Thouars Tarifs : 21 € – 28 €. Enfants : 12 €. Sur inscription. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T13:00:00+02:00 La Run for Planet est la 1ère course française éco-conçue pour la planète. Venez courir pour vous mais aussi pour notre planète le dimanche 2 juin 2024 !

La course a pour objectif de sensibiliser le grand public aux défis écologiques, sociaux et éthiques, en plus de lever des fonds au profit d’associations engagées telles que : La Ligue de Protection des Oiseaux

Médecins du monde

Sea Shepherd

L214

Planète urgence 2 distances au choix : 5km course ou marche non-chronométré et 10 km chronométré. L’événement accessible aux sportifs aguerris comme aux coureurs du dimanche ainsi qu’aux enfants dès 6 ans. Programme 8h30 : ouverture du village

9h55 : échauffements collectifs

10h15 : départ des coureurs (10km)

10h25 : départ des coureurs (5km)

11h25 : étirements collectifs

8h30 > 13h : animations musicales Retrait des dossarts Les dossards sont à retirer (dates exactes à venir) : Au vieux campeur (19 Quai des Chartrons Hangar 17, 33300 Bordeaux)

Bois de Thouars Bois de Thouars, Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

