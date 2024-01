HANAA OUASSIM L’INCONNUE Talence, vendredi 24 mai 2024.

HANAA OUASSIM Un son électro planant, des chansons en dialecte marocain qui nous parlent du prix de la liberté et de grand départ Vendredi 24 mai, 20h00 L’INCONNUE 6 / 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:00:00+02:00

Entièrement chanté en Darija (le dialecte marocain), le disque fait la part belle aux inspirations pop, raï, et électroniques. Avec en toile de fond une musique folklorique sans cesse transformée.

Ses chansons parlent du prix de la liberté, de grand départ, de littoral, et d’échapper à son destin

L'INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

Concert BORDEAUX