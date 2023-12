Festival ODP Talence 9e édition Parc Peixotto Talence, 13 juin 2024 09:00, Talence.

Festival ODP Talence 9e édition 13 – 16 juin 2024 Parc Peixotto Tarifs en ligne. Billetterie ouverte.

Le festival ODP Talence est de retour du 13 au 16 juin 2024 au cœur du Parc Peixotto de Talence !

Durant 4 jours de festivités, les têtes d’affiche vont s’enchaîner sur les scène d’ODP Talence. En parallèle, de nombreuses animations seront également disponibles.

Programme

Jeudi 13 juin

Shaka Ponk

Skip The Use

Colt

Vendredi 14 juin

Patrick Bruel

IMANY Voodoo Cello

Santa

Samedi 15 juin

Louise Attaque

Hervé

Nuit incolore

Dimanche 16 juin

RTL2 Pop-Rock Live (sans réservation, dans la limite des places disponibles)

Le village gourmand

Le festival ODP Talence c’est aussi un village gourmand avec une vingtaine de food trucks qui vous proposeront tout une palette de saveurs ! Un petit coin de paradis pour les papilles, où se restaurer à l’ombre des arbres entre deux concerts.

Un festival au profit des Orphelins des Pompiers

L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France (ODP) est une association à but non lucratif. L’objectif principal de l’ODP est d’assurer un soutien moral et financier à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier (professionnel, volontaire ou militaire) est décédé en, ou hors service commandé. L’Association vient également en aide aux sapeurs-pompiers ainsi qu’aux jeunes et anciens sapeurs-pompiers qui peuvent se trouver dans la difficulté.

Sa mission est avant tout d’assurer un avenir plus heureux aux enfants et aux familles en épaulant le parent restant et surtout en accompagnant les orphelins du jour du drame jusqu’à leur entrée dans la vie active, voire tout au long de leur vie.

Parc Peixotto Allée Peixotto, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-13T11:00:00+02:00 – 2024-06-13T23:59:00+02:00

2024-06-16T11:00:00+02:00 – 2024-06-16T23:59:00+02:00

