FESTIVAL ODP TALENCE #9 – JEUDI PARC PEIXOTTO – PLEIN AIR Talence, jeudi 13 juin 2024.

Le festival ODP Talence c’est 4 jours de fête au profit des Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France, dans l’enceinte du Parc Peixotto de Talence (33).Au programme : des concerts, un village gourmand et un village dédié aux enfants pour découvrir le monde des soldats du feu au travers d’activités amusantes et pédagogiques.Sans oublier le RTL2 POP-ROCK live du dimanche avec des showcases gratuits, pour finir en beauté !JEUDI 13.06 -> SHAKA PONK SKIP THE USE COLT

Tarif : 53.20 – 53.20 euros.

Début : 2024-06-13 à 18:00

Réservez votre billet ici

PARC PEIXOTTO – PLEIN AIR ALLEE DE PEIXOTTO 33400 Talence 33