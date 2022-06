Orchestre Philharmonique de Marseille – Mendelssohn, Satie, Debussy, Berlioz Marseille 7e Arrondissement, 21 avril 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Orchestre Philharmonique de Marseille – Mendelssohn, Satie, Debussy, Berlioz

2023-04-21 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-21

À charge de Michael Barenboim, fils de Daniel et d’Elena Bashkirova, de « faire jubiler les anges dans le ciel ».

C’est ainsi que Mendelssohn décrit, à l’été 1838, l’effet que devrait produire le Concerto pour violon qui lui trotte alors en tête.

Entre Erik Satie, Claude Debussy et Hector Berlioz, le reste du programme, qui pourrait faire quelques vagues, hissera les plus subtiles couleurs françaises.



Programme



• Felix Mendelssohn

Concerto pour violon n° 2 en mi mineur, op. 64



• Erik Satie – Orchestration de Claude Debussy

Gymnopédies



• Claude Debussy

La mer



• Hector Berlioz

Benvenuto Cellini, Ouverture





Direction musicale Lawrence Foster

Michael Barenboim, violon

Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille – Mendelssohn, Satie, Debussy, Berlioz à l’Auditorium du Pharo.

Auditorium du Pharo 58 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement

