Opéra pour sèche-cheveux Venelles, 11 mars 2022, Venelles.

Opéra pour sèche-cheveux Salle des fêtes Place Marius Trucy Venelles

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle des fêtes Place Marius Trucy

Venelles Bouches-du-Rhône Venelles

Par la Cie Blizzard Concept

Prix spécial du jury et Trophée Annie Fratellini au festival mondial du Cirque de Demain, 2014



Dans cet opéra décoiffant, deux clowns, équipés d’une armée de sèche-cheveux, font danser des balles de ping-pong et jonglent avec les lois de la physique. Entre théâtre, humour et jonglerie, le maître et son disciple vous réservent une expérience théâtrale unique !



Tout public à partir de 6 ans

Bienvenue dans cet opéra hors norme, où les instruments sont des sèche-cheveux et les chefs d’orchestre, deux personnages survoltés : Antoine l’inventeur et Julien, le cobaye candide qui a la poisse…

culture.animation@venelles.fr +33 4 42 54 93 10 https://billetterie.venelles.fr/opera-pour-seche-cheveux-theatre-salle-des-fetes-venelles-11-mars-2022-css5-sitevenelles-pg101-ri8138675.html

Salle des fêtes Place Marius Trucy Venelles

