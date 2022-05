Onomatopia Fuveau, 8 mai 2022, Fuveau.

Sans parole, deux narratrices nous racontent cette étrange aventure, faite entièrement de “oh, de héhé et de brrrrrr”. Dans un univers onirique, les comédiennes onomatopent pour le plus grand plaisir des tout-petits.



Un spectacle de et avec : Lou Barriol et Anne-Sophie Dionot Onomatopia



Théâtre de marionnettes sans parole. Compagnie “Pied Nus dans les Orties”



Réservation indispensable

Places limitées.



Proposé par le Pôle Culturel dans le cadre de la Foire Chèvre et Miel en Pays d’Aix.

Onomatopia un drôle de pays où les papillons traversent les océans, la forêt se jette dans la mer et les ours ont le hoquet. Quatre héros se lancent à la poursuite du roi des papillons. Bien sûr, celui-ci n’entend pas se laisser attraper si facilement…

contact@fuveau-tourisme.com +33 4 42 50 49 77

