Décroître et s’adapter Encagnane Aix-en-Provence, lundi 13 mai 2024.

Décroître et s’adapter Encagnane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Quiquerez Guillaume Economiste, enseignant-chercheur.

La planète tend progressivement à devenir inhospitalière à la vie. Cet état de fait implique de baisser de manière drastique et urgente les flux de matière et d’énergie. Une croissance supposée « verte » pourrait-elle y parvenir de manière suffisante et dans les délais impartis ? Sans doute pas. D’où la nécessité d’explorer une autre piste rompre avec la croissance du PIB. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 19:00:00

fin : 2024-05-13 21:00:00

Encagnane 27 Avenue De Tübingen

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@up-aix.com

L’événement Décroître et s’adapter Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence