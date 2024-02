Apéro’rêves Marseille 1er Arrondissement, lundi 13 mai 2024.

Apéro’rêves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Et si on parlait aussi de nos rêves et de ce qui se passe dans notre sommeil ? Ce tiers de notre vie dont on ne parle peut-être pas assez !?

Un apéro’rêves, c’est se rencontrer autour d’un jeu de cartes et raconter les rêves qui nous font rire, peur, évoluer.



Ouvert à toustes, rêveur.ses curieux.ses et passionné.es !



Un apéro’rêves chaque 2ème lundi de mois, au Plan de A à Z organisé par Mimi-sao, danseuse et créatrice du podcast Les Rêveuses, Claire Bordas, coach psycho-émotionnel, spécialisée en rêves. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 19:00:00

fin : 2024-05-13 21:00:00

117 la Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur clairebordas@outlook.com

L’événement Apéro’rêves Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille