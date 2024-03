John Achkar presents « Shou Zakeh?! » in Marseille Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, lundi 13 mai 2024.

Vivez une heure de comédie sincère avec John Achkar dans Shou Zakeh ?! Plongez dans les nuances comiques de sa nouvelle relation, de ses escapades de voyage et de ses observations pleines d’esprit sur le monde de l’entreprise. Utilisant l’humour comme mécanisme d’adaptation préférée, John transforme la vie en un atelier quotidien, vous emmenant dans un tour en montagnes russes de rires et d’ambiances de bien-être !



Rejoignez-nous au Garage Comedy à Marseille pour une soirée pleine d’émotions !



Le spectacle est en arabe.

Réservez vos billets à l’avance pour une nuit inoubliable. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 21:00:00

fin : 2024-05-13

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

