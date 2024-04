Conférence exceptionnelle Le conflit au Moyen-Orient, et si l’économie pouvait l’expliquer ? amphi Favoreu Aix-en-Provence, lundi 13 mai 2024.

L’économie est un paramètre sous-estimé dans l’analyse des conflits. C’est pourtant une variable déterminante dans celui interminable du Moyen-Orient.

Par Gilbert Bougi, économiste, Aix-Marseille Université

En effet, les sciences économiques étudient les causes et les mesures de politique économique tendant à les atténuer ou à les faire disparaître (Kenneth E. Boulding 1963).

L’objet de cette conférence consiste à proposer une lecture économique du conflit Moyen-Orient. Quelles sont les origines de la faillite libanaise ? A quel jeu joue le régime syrien ?

Qui va reconstruire Gaza ? Comment Israël va-t-il rebondir ? Notons que la découverte récente de réserves de gaz naturel ou encore l’insuffisance durable des réserves en eau peuvent justifier ce conflit.

Il est aujourd’hui primordial de s’interroger sur l’économie comme cause de discorde, moyen de combat ou comme instrument de stabilisation du Moyen-Orient. L’économie peut-elle apporter la paix ? 6 6 EUR.

