Exposition de peintures Couleurs de vie de Bernard Collet Quai Ganteaume La Ciotat Bouches-du-Rhône

En mai, à la Galerie du Port, le printemps sera en pleine éclosion grâce à la nouvelle exposition de Bernard Collet, de retour à La Ciotat.

Depuis sa dernière exposition en 2022, Bernard Collet poursuit son chemin dans ses couleurs de vie, thème permanent de ses présentations, et accrochera de nouvelles toiles à la galerie.

Très sensible à la beauté, ce peintre aime faire surgir la vibration du vivant dans ses fleurs, les paysages, les univers marins, l’espace céleste aussi, pour exprimer sa passion pour l’astronomie.

L’écriture picturale de cet artiste est le témoignage de son amour pour la vie. En jouant avec la matière, il en exprime tour à tour force, délicatesse, transparence, lumière et mouvement.

Bernard Collet vous invite à un voyage artistique et sensible. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-13 10:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00

Quai Ganteaume Galerie du Port

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

