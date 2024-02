ON CUISINE ENSEMBLE LA CAFETIÈRE Aurignac, mercredi 27 mars 2024.

ON CUISINE ENSEMBLE LA CAFETIÈRE Aurignac Haute-Garonne

4 rendez-vous de 2 heures à La Cafetière pour découvrir ensemble la cuisine autrement…

Avec InnSaei Cuisine Nomade et essentielle-, Céline vous invite à un moment d’apprentissage et de partage pour parents, enfants et grand-parents pour découvrir ce que la nature nous offre au fil des mois et déguster ensemble (ou à la maison) des repas créatifs et succulents. On adopte les bons gestes nutritifs et de saison!

Curieux et curieuses ? N’hésitez pas à vous inscrire ! 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 10:00:00

fin : 2024-03-27 12:00:00

LA CAFETIÈRE 26 Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie 8innsaei8@gmail.com

L’événement ON CUISINE ENSEMBLE Aurignac a été mis à jour le 2024-02-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE