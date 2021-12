Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Nuits de la lecture – Jouons, Tricotons (brodons, crochetons) et Papotons… Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Nuits de la lecture – Jouons, Tricotons (brodons, crochetons) et Papotons… Bressuire, 22 janvier 2022, Bressuire. Nuits de la lecture – Jouons, Tricotons (brodons, crochetons) et Papotons… Place du 5 mai Médiathèque Bressuire

2022-01-22 17:00:00 – 2022-01-22 19:00:00 Place du 5 mai Médiathèque

Bressuire Deux-Sèvres Bressuire EUR Un moment réunissant toutes les générations autour du plaisir du jeu, couplé à un moment d’échanges et de transmission autour du tricot (que vous soyez expert.e.s ou débutant.e.s ou que vous souhaitiez essayer pour la toute première fois), un moment d’échanges, de partage, tout simplement!

Nous vous proposons d’exposer une ou deux de vos réalisations au tricot dans la médiathèque afin de constituer une petite installation autour du travail du fil. (Merci de nous apporter vos pièces la première semaine de janvier).

