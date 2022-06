Nuits Américaines Aix-en-Provence, 26 juin 2022, Aix-en-Provence.

Nuits Américaines

330 Pt Rte des Milles Jardin du Domaine de la Migranière Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Jardin du Domaine de la Migranière 330 Pt Rte des Milles

2022-06-26 20:30:00 – 2022-06-26

Jardin du Domaine de la Migranière 330 Pt Rte des Milles

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Au programme les musiques de compositeurs américains : de Samuel Barber à Phil Glass aux standards de jazz et du blues, des textes d’Ernest Hemingway, Andy Warhol, Marilyn Monroe et d’écrivains américains accompagnés par l’actrice Séverine Ferrer et l’accordéoniste Pascal Contet.



Avec les musiciens : Julien Mocquet (violon), Antoine Martynciow (violoncelle) et Marion Abeilhou (altiste).

Soirée d’exception avec un concert lecture « Nuits Américaines » au Domaine de la Migranière dans le village des Milles, un évènement organisé par Aix-en-Oeuvres dans le cadre de la Biennale une 5eme saison

http://www.aix-en-oeuvres.com/

Au programme les musiques de compositeurs américains : de Samuel Barber à Phil Glass aux standards de jazz et du blues, des textes d’Ernest Hemingway, Andy Warhol, Marilyn Monroe et d’écrivains américains accompagnés par l’actrice Séverine Ferrer et l’accordéoniste Pascal Contet.



Avec les musiciens : Julien Mocquet (violon), Antoine Martynciow (violoncelle) et Marion Abeilhou (altiste).

Jardin du Domaine de la Migranière 330 Pt Rte des Milles Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-15 par