Nuit de la thermographie Saint-Loup-Lamairé

Saint-Loup-Lamairé

Nuit de la thermographie Saint-Loup-Lamairé, 3 février 2022

2022-02-03 – 2022-02-03

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres Une nuit de la thermographie aura lieu le jeudi 3 février à 18 h. Grâce à un appareil dédié, nous pourrons apercevoir la qualité d’isolation de certains logements et les pertes éventuelles de chaleur (mauvaise isolation, fenêtres etc…).

Saint-Loup-Lamairé

Catégories d'évènement: Deux-Sèvres, Saint-Loup-Lamairé