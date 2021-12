Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres, Nueil-les-Aubiers Nuit de la lecture – On vous raconte… des métiers Nueil-les-Aubiers Nueil-les-Aubiers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Nuit de la lecture – On vous raconte… des métiers Nueil-les-Aubiers, 22 janvier 2022, Nueil-les-Aubiers.

2022-01-22 16:00:00

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers EUR Avec les bénévoles de “l’Outil en main”, les bibliothécaires vous invitent à écouter des histoires bien loin des stéréotypes et des clichés sur les métiers. Ce sera également l’occasion de visiter les locaux de l’association. En partenariat avec l’association “l’Outil en main”.

Public : à partir de 8 ans.

Ateliers de l'outil en main 40 rue de l'aumônerie Nueil-les-Aubiers

