_**Pour la 1ère fois, les Archives départementales de la Haute-Garonne participent à la 6e édition de l’événement national : Les Nuits de la Lecture. RDV le samedi 22 janvier !**_ Au programme ———— ### 14h/17h > Atelier créatif * **”In the pocket !”** Les livres sont des objets précieux qui méritent d’être protégés. Pour prendre soin d’eux partout où nous allons, nous vous proposons d’apprendre à confectionner et coudre une pochette unique. Animation : Margot Clémente, « En couture Simone ». Adultes. ### 14h/17h > Atelier découverte * **”Aux origines de l’écriture”** Composée de signes mystérieux, l’écriture cunéiforme fascine. Vous tenterez d’en percer le sens, équipé d’une tablette d’argile et d’un calame. Un atelier pour s’initier en famille, venez avec vos enfants ou petits-enfants ! Animation : Jean-Frédéric Crevon, artiste calligraphe. Tout public, à partir de 8 ans. ### 19h/20h30 > Visite nocturne * **”La Nuit aux Archives”** Armés de lampes frontales, nos visiteurs partiront à la rencontre des dix siècles d’histoire conservés dans nos magasins. Quelques surprises ponctueront cette déambulation originale et décalée pour découvrir nos trésors sous un nouveau jour… c’est-à-dire la nuit ! Avec la participation de l’association “Historia Tempori”. Tout public **Réservation obligatoire :** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Infos :** 05.34.32.50.00. / [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) **MESURES SANITAIRES** Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur : – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans.

Gratuit, réservation obligatoire. Infos : 05.34.32.50.00. / archives.action.culturelle@cd31.fr

