CAFÉ CHARBON NEVERS CAFÉ CHARBON NEVERS, 26 mai 2022 18:30, Nevers. Jeudi 26 mai, 18h30 Sur place Gratuit sur réservation https://billetterie.cafe-charbon-nevers.com/evenement/26-05-2022-18-30-after-work-avec-angoisse-magazine ANGOISSE MAGAZINE – Jeudi 26 Mai – 18h30 ANGOISSE MAGAZINE “After Work” Gratuit sur réservation Angoisse magazine est un trio de musique instrumentale originaire de Paris. Ses membres, Aurélien Fradagrada, Marius Atherton et Danny Kendrick ont créé le projet en 2016 lors de séances d’improvisations enregistrées dans un appartement à Belleville. Plus tard ils feront plusieurs résidences à la Cour Denis dans le Morvan.

Ils seront accompagnés pour leur tournée du printemps 2022 de l’altiste Narimane Baba Aissa. CAFÉ CHARBON NEVERS 10, rue Mlle Bourgeois – 58000 Nevers 58000 Nevers Nièvre jeudi 26 mai – 18h30 à 23h00

Heure : 18:30 - 23:00

