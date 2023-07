Courgette La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 9 mai 2024, Nevers.

Courgette Jeudi 9 mai 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 15€ / 10€ / 8€

Icare, alias Courgette, est un jeune garçon de bientôt 10 ans, martyrisé et battu, vivant seul avec sa mère alcoolique. Un jour de profonde tristesse, il trouve un revolver et essaie de « tuer le ciel », qu’il estime être responsable de tous ses malheurs. Un premier coup part, rien ne se passe. Sa mère sort en trombe de la maison, une bagarre s’ensuit, et une seconde balle est tirée. C’est le drame. Après cet accident dramatique, Icare est placé aux Fontaines, un foyer pour enfants écorchés. Sa vie change radicalement, avec Rosy, l’éducatrice, et aussi les copains : Jujube, Alice, Béatrice, mais surtout Ahmed et Simon, ses meilleurs amis, avec qui il fait les quatre cents coups. Il rencontre aussi la mystérieuse Camille… Tous vont apprendre à vivre et à « recoudre » leur cœur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie. Ces jeunes êtres blessés venus de tous les horizons vont apprendre à se reconstruire et à s’élever ensemble. La rencontre avec l’autre, le lien humain et la force de l’amitié deviennent alors la possibilité d’un espoir.

Après Ma vie de Courgette au cinéma (deux Césars en 2017 et une nomination aux Oscars), Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot mettent en scène au théâtre Autobiographie d’une Courgette, roman de Gilles Paris. Mêlant le jeu, la musique et la poésie, cette adaptation prend la forme d’une aventure musicale, où cinq musiciens-comédiens font valser les rôles, les costumes et les instruments !

D’après le roman Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris

Mise en scène : Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot

Avec : Vanessa Cailhol, Florian Choquart, Garlan Le Martelot, Lola Roskis Gingembre, Vincent Viotti

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers

2024-05-09T20:00:00+02:00 – 2024-05-09T21:30:00+02:00

