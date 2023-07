Nos petits penchants La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 4 mai 2024, Nevers.

Nos petits penchants Samedi 4 mai 2024, 10h30 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 9€ / 7€ / 6€

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ? Développement personnel, photos parfaites, influenceurs modèles… Une vie réussie est-elle nécessairement une vie heureuse ? Pourquoi devrions-nous cacher nos émotions dites « négatives » ? Nos petits penchants ne prétend pas y répondre, mais invite à s’interroger ensemble sur le bonheur.

Cinq personnages habitent dans le même immeuble, sans chercher à se rencontrer. Tous ont un rapport différent au bonheur : Victor semble l’avoir atteint. Ptolémé est discret, docile et voue une admiration sans limites à Victor, Alfred pense le trouver en possédant toujours plus. Rosie semble y avoir renoncé, et Balthazar tente de comprendre ce que tout le monde cherche. Au fil du temps, ils découvrent que leurs destins sont liés, et nous confient leur petit penchant.

Créée en 2012, la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne est le fruit de la rencontre de deux artistes marionnettistes : Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinais. À la manière de petites fourmis, ils bricolent minutieusement pour proposer au public des univers attachants, surprenants, et poétiques, en privilégiant la manipulation à vue. Dans ce théâtre de marionnettes à l’esthétique décalée, ces personnages aux petits penchants criants de vérité nous questionnent sur la quête du bonheur.

Une poésie visuelle, tendre et poignante qui en dit beaucoup plus que les mots !

Cie Des fourmis dans la lanterne

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-04T10:30:00+02:00 – 2024-05-04T11:30:00+02:00

