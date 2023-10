Queen Blood La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers, 11 mai 2024, Nevers.

Queen Blood Samedi 11 mai 2024, 20h00 La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 27€ / 20€ / 15€

Sept danseuses, toutes championnes de battle et membres du groupe d’afro-house Paradox-Sal fondé par Ousmane Sy, s’emparent du plateau. D’abord dans l’ombre, elles jouent des codes masculins du hip-hop, puis s’émancipent, apparaissent dans la lumière et rayonnent. Sur des rythmes africains et des morceaux de house music, leur danse rend hommage à la féminité et à la liberté. Puisant chacune dans leurs histoires personnelles, les danseuses nous impressionnent par leur virtuosité et leur vivacité. Une chorégraphie qui emprunte tout autant au corps de ballet qu’à l’esprit freestyle des battles hip-hop.

D’origine malienne et sénégalaise, le chorégraphe Ousmane Sy, champion du monde et figure phare du mouvement hip-hop en France et à l’étranger, nous a subitement quitté en décembre 2020. Il a réussi à développer un style inimitable, à la fois résolument contemporain et chargé de l’héritage des danses traditionnelles africaines. Cette pièce combative et festive dresse son portrait : sa noblesse d’esprit, son amour de la vie et sa vision de la danse comme lien entre les humains.

Grâce à la précision des gestes, des regards et à l’ambiance joyeuse et protectrice, Queen Blood se révèle être une démonstration de grâce et de puissance par les reines de l’afrohouse. Un ballet urbain puissant !

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386930900 http://www.maisonculture.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maisonculture.fr/spectacle/queen-blood »}, {« type »: « phone », « value »: « 0386930909 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T21:00:00+02:00

2024-05-11T20:00:00+02:00 – 2024-05-11T21:00:00+02:00

danse hip-hop

Lejolivet