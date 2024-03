Nadir Benmansour Twali Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Nadir Benmansour ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 21h00 Twali Entrée libre

Dans le cadre de nos soirées « Love AfterFtour » nous invitons Nadir Benmansour et sa troupe pour un concert à ne pas rater !

Nadir est un chanteur qui puise ses inspirations des deux rives de la méditerranée. Il a baigné dans l’héritage de la musique andalouse, bercé par les chants chauds du Raï oranais, et au rythme des Gnawas. Aujourd’hui, influencé par le groove du jazz, blues, reggae, c’est depuis Marseille qu’il s’épanouit et présente son prochain album folk, intitulé Mouima.

Avec ce projet composé en majorité de compositions originales, il vous invite à entreprendre avec lui son cheminement musical, comme une ode à la musique nord africaine dans sa pluralité, accompagné de musiciens de choix.

INFOS PRATIQUES :

TWALI

57 RUE BERNARD DU BOIS 13001 MARSEILLE

⏳ 29 Mars à partir de 21h

Entrée gratuite, prévoyez du cash !

