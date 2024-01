Atelier : fresque de la mobilité Muttersholtz, samedi 20 janvier 2024.

Muttersholtz Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20

Atelier ludique pour sensibiliser les participants aux enjeux carbones de leurs pratiques de déplacement

Les transports sont au centre de notre développement économique mais aussi de notre liberté individuelle et de notre imaginaire collectif. Transition et mobilité ne sont pour autant pas incompatibles ! Cet atelier ludique a pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux carbones de leurs pratiques de déplacement. Il s’adresse aux particuliers comme aux entreprises et invite chacun à réfléchir aux alternatives et aux solutions à mettre en œuvre pour une mobilité sobre et responsable.

EUR.

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme