Musiques du monde : Global Gnawa Istres, 28 mai 2022, Istres.

Musiques du monde : Global Gnawa Place Champollion Magic Mirrors Istres

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 Place Champollion Magic Mirrors

Istres Bouches-du-Rhône

5 5 Avec finesse, Global Gnawa tisse des liens inédits entre la musique des rituels gnawa, le jazz et les musiques actuelles.

Global Gnawa développe des arrangements et compositions explorant les rythmiques et chants ancestraux gnawa, (traditionnellement amenés d’Afrique de l’Ouest au Maghreb) dans toute leurs dimensions spirituelles et harmoniques. Les chants lancinants de Jaouad El Garouge trouvent un écho dans le chœur des musiciens et invitent à la communion du public.

Fondé en 2009, Global Gnawa est la réunion de trois musiciens talentueux : Jaouad El Garouge, Thierry Fournel et Mehdi Chaïb au service d’une musique authentique, entraînante, riche en improvisations et ouverte sur d’autres rencontres musicales.

Place Champollion Magic Mirrors Istres

