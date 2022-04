MUSIQUE – NARCISSE “TOI, TU TE TAIS.” Tomblaine Tomblaine Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine Narcisse est auteur, compositeur et interprète. Docteur en musicologie, il travaille d’abord dans l’informatique, compose des musiques de films, puis en 2006, l’artiste suisse découvre la poésie slam : une révélation. En 2013, il décide de se consacrer exclusivement à cette forme d’art. Champion de France de slam en 2013, lauréat du Tournoi International de Slam à Chypre en 2017, il collabore avec Marc Smith, le fondateur du slam a Chicago. Depuis 2019, il crée des spectacles mêlant poésie, musique et vidéo, qu’il joue en France et en Suisse, mais aussi dans le monde entier, de Madagascar à Basse-Terre en Guadeloupe, en passant par Ouagadougou et ce soir au festival “Aux Actes, Citoyens” de Tomblaine ! Narcisse est cité dans “l’histoire de la littérature en Suisse romande” et dans “l’anthologie filmée de la poésie en Suisse”. Ses chroniques hebdomadaires pour la Radio-Télévision Suisse font le buzz sur internet. En plein festival Molière, la programmation du festival « Aux Actes Citoyens » qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. +33 3 83 33 27 50 https://www.facebook.com/Association-Aux-Actes-Citoyens-1488552544525509/ Tomblaine

