Musique à la ferme : récital de violoncelle Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

2022-05-25 19:00:00

Lambesc Bouches-du-Rhône Lambesc Laissez-vous porter par la poésie d’un récital de violoncelle solo au cœur du chai centenaire.

Une possibilité de se restaurer et de déguster les vins du Domaine sera proposé avant le concert. Le Château de Calavon est fier d’accueillir le festival “Musique à la Ferme” pour l’ouverture de sa saison 2022. contact@chateaudecalavon.com +33 4 42 57 15 37 http://www.chateaudecalavon.com/ Laissez-vous porter par la poésie d’un récital de violoncelle solo au cœur du chai centenaire.

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc

