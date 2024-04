Luiza Trio Hôtel C2 Marseille, mercredi 8 mai 2024.

Luiza Trio ♫JAZZ♫ Mercredi 8 mai, 20h00 Hôtel C2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T20:00:00+02:00 – 2024-05-08T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T20:00:00+02:00 – 2024-05-08T22:30:00+02:00

Luiza Trio c’est du jazz, de la chanson, de la Bossa Nova.

Coline Fourment au chant, Maryline Ferrero au piano et France Duclairoir à la contrebasse; elles se sont rencontrées sur les bancs du conservatoire.

Depuis, elles jouent régulièrement ensemble et façonnent un répertoire riche et varié.

Elles vous feront voyager à travers des standards de divers styles, vous feront redécouvrir le répertoire jazz et pourquoi pas quelques compositions originales.

Rendez vous sur la scène du C2 pour un concert intimiste et exceptionnel le mercredi 8 mai 2024 à partir de 20h.

Réservation fortement conseillée.

Places assises limitées, sur réservation uniquement et soumises à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

