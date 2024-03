Léo et les animaux enchantés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, jeudi 9 mai 2024.

Léo et les animaux enchantés Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les aventures de Léo à la découverte des animaux dans la forêt enchantée.Enfants

Spectacle très jeune public

A partir de 1 an

Cie Lazara



Léo, un enfant joueur et malicieux, rêvant de découvrir la nature et les animaux peuplant la forêt, veut partir à l’aventure pour sauver sa rose magique. Une légende raconte que dans cette foret, les fleurs s’illuminent comme des étoiles. Léo, bravant les interdits, décide de partir à l’aventure et découvrir les animaux merveilleux peuplant cette foret enchantée… 7.5 7.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Léo et les animaux enchantés Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-21 par Ville de Marseille