Public Memory + Volya Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, jeudi 9 mai 2024.

Rendez-vous au Molotov le 9 mai avec Public Memory + Volya en concert.

[Cold Wave, Darkwave, Electronic, Experimental, Trip-hop]



• Public Memory

[Darkwave / Trip-hop USA]



Public Memory crée de la musique depuis les recoins du paysage psychique. Les atmosphères grinçantes et les synthétiseurs endommagés évoquent le trip hop, le dub, le krautrock, et se mêlent à un ensemble de percussions électroniques et organiques, à une production obscure et à des chants empreints d’émotion.



Leur son, entièrement basé sur du matériel informatique, est luxuriant, surnaturel, bruyant et romantique. Un sens de l’urgence et de l’imprévisibilité est présent avec une touche d’improvisation, lié par le ténor spectral du producteur Robert Toher. Pour les fans de trip hop de Bristol des années 1990, de coldwave et de The Eraser de Thom Yorke.



• Volya

[Cold-wave FR]



Liberté, volonté, désir… au gré de textes poétiques russes qui font écho aux soubresauts tragiques et violents de l’histoire, le concept du trio (boîte à rythmes, claviers, guitare, saxophone) se dévoile dans un voyage musical sur les traces de Kino, Siouxsie and the Banshees, The Sound… 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 20:30:00

fin : 2024-05-09

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

