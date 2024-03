La dernière séquence la Caravelle Marseille, mercredi 8 mai 2024.

La dernière séquence ♫♫♫ Mercredi 8 mai, 21h00 la Caravelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T21:00:00+02:00 – 2024-05-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-08T21:00:00+02:00 – 2024-05-08T23:30:00+02:00

La DERNIÈRE SEQUENCE EMMÈNE LE PUBLIC AU CINEMA

Dealers Of Swing présentent :

LES FILMS A L’AFFICHE NE SONT PAS FORCÉMENT LES ORNIÈRES SORTIES.

LA SALLE, PAS TROP GRANDE, A GARDÉ LES ACCOUDOIRS EN BOIS

ENTRE SES FAUTEUILS AU ISSU ROUGE. PRESQUE GRIS

UN GRAND BLOND PASSE À REBOURS CROISANT LE REGARD D’UN SICILIEN ÉGARÉ.

UNE OUVREUSE ACCUEILLE.

LES SPECTATEURS PRENNENT PLACE ET LA LUMIÈRE S’ALLUME… SUR L’ORCHESTRE.

Avec:

Amaud Baschieri – Violon

Marcel Prost – Guitare

Olivier Bouisse – Contrebasse Et avec l’accompagnement de Francesca Giuliano

Réservations: Tel. (00 33)4 91 90 36 64

Résa restaurant : anthony@hotel-marseille.pro

