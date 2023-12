Rallye des îles Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11 La mer à votre rythme!.

Le Rallye des Iles se déroule en trois étapes :

Marseille – les Embiez, étape de ralliement ou étape spéciale

Les Embiez – les Deux Frères – Les Embiez, étape spéciale ou day off

Les Embiez – Marseille, étape de ralliement ou étape spéciale



Mêmes parcours, mêmes moments de convivialité, vision différente, la mer à votre rythme. Les étapes de ralliement sont ouvertes à tous ceux qui désirent passer un moment en mer entre deux destinations, sans contrainte de compétition, avec comme seul et unique objectif de partager un bon moment. La mer à votre rythme.



Les étapes spéciales sont des courses côtières inscrites au calendrier des régates de la FFVoile. Elles sont ouvertes aux bateaux jaugés OSIRIS. .

Centre de voile du CNTL Quai Marcel Pagnol

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

