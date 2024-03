BARRINGTON LEVY Espace Julien Marseille, mercredi 8 mai 2024.

BARRINGTON LEVY ♫REGGAE DANCEHALL♫ Mercredi 8 mai, 19h30 Espace Julien 27,03€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T19:30:00+02:00 – 2024-05-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-08T19:30:00+02:00 – 2024-05-08T22:00:00+02:00

BARRINGTON LEVY [Reggae Dancehall – JM]

L’une des grandes réussites des années 80, Levy est arrivé sur la scène dancehall et l’a rapidement remodelée à son image. Levy a été l’un des rares artistes à rester dans la durée, et a continué à sortir des hits massifs jusque dans les années 90.

En utilisant de vieux rythmes roots revitalisés par les Radics, et en donnant aux chansons un côté dur mais dansant, le natif de Kingston a contribué à établir un tout nouveau son dancehall. L’album Robin Hood de 1980 ne fait qu’affirmer ce que tout le monde savait déjà en Jamaïque : Levy est désormais la plus grande star de l’île, avec un talent imbattable.

Barrington Levy continue de faire de nombreuses tournées, à guichets fermés, dans le monde entier. Il travaille actuellement sur un album qui s’intitulera « Its About Time » et a déclaré qu’il s’agirait de son dernier. Cet album contiendra des artistes tels que Damian Marley, Buju Banton, Beres Hammond, Heavy D et bien d’autres surprises. Il exprime son amour et sa gratitude à tous ses fans à travers le monde et se réjouit de vous retrouver lors des prochains concerts.

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur