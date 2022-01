Musicalarue Jeunes Artistes : stage de cirque (de 5 à 12 ans) Luxey Luxey Catégories d’évènement: Landes

Luxey

Musicalarue Jeunes Artistes : stage de cirque (de 5 à 12 ans) Luxey, 14 février 2022, Luxey. Musicalarue Jeunes Artistes : stage de cirque (de 5 à 12 ans) Dojo de Luxey 273 rue des écoles Luxey

2022-02-14 – 2022-02-16 Dojo de Luxey 273 rue des écoles

Luxey Landes Luxey EUR 40 95 Découvre les arts du cirque et monte ton premier spectacle ! • Découverte des arts du cirque à travers différents ateliers : jonglerie, équilibre, acrobaties…

• Préparation d’un petit spectacle pour les proches à l’issue du stage Découvre les arts du cirque et monte ton premier spectacle ! • Découverte des arts du cirque à travers différents ateliers : jonglerie, équilibre, acrobaties…

• Préparation d’un petit spectacle pour les proches à l’issue du stage +33 5 58 08 05 14 Découvre les arts du cirque et monte ton premier spectacle ! • Découverte des arts du cirque à travers différents ateliers : jonglerie, équilibre, acrobaties…

• Préparation d’un petit spectacle pour les proches à l’issue du stage Musicalarue

Dojo de Luxey 273 rue des écoles Luxey

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: Landes, Luxey Autres Lieu Luxey Adresse Dojo de Luxey 273 rue des écoles Ville Luxey lieuville Dojo de Luxey 273 rue des écoles Luxey

Luxey Luxey https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxey/