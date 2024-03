Festival du conte 2024 Rencontre avec Marie-José Germain, directrice artistique Capbreton, jeudi 9 mai 2024.

Où l’on saura tout (ou presque) du Festival

Rencontre avec la directrice artistique, qui a initié le Festival du conte et qui tire sa révérence après

35 ans de programmation, et avec plusieurs conteurs complices ou témoins des moments intenses, dingues, drôlatiques, un peu, beaucoup ou pas du tout. En bref, tous les dessous d’un festival !

Avec Marie-José Germain et ses invités Ladji Diallo, Jean- Jacques Fdida, Yannick Jaulin, Pépito Matéo, Frédéric Naud, Abbi Patrix, Alberto Garcia Sanchez

ADULTES / 1H / GRATUIT EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 11:00:00

fin : 2024-05-09

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

