Festival Moins les Murs Jardin de la Crypte Hagetmau, jeudi 9 mai 2024.

Festival Moins les Murs Jardin de la Crypte Hagetmau Landes

Pendant 3 jours les poètes à nouveau vont réveiller nos nuits. Pour les petits des ateliers, de la peinture préhistorique, des jeux poétiques et un atelier slam pour les plus grands. De la musique encore, et aussi des paroles mais toujours des rencontres et la joie qui se partage. Pour un poème, un atelier, une exposition ou pour un verre, pour un instant ou pour trois jours les 9, 10 et 11 mai, c’est Moins les murs, à Hagetmau. Bienvenue ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Jardin de la Crypte 789 avenue Corisande

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine lacrypte40@orange.fr

