Festival du conte 2024 Marien guillé « Import Export » Salle Ph’art Capbreton, jeudi 9 mai 2024.

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / 1H15 / TARIF A OU C

Un spectacle qui chemine à travers l’Inde et les racines d’une histoire familiale ; un voyage au bout du monde comme au fond de soi, écrit et interprété par Marien Guillé, d’après une histoire vraie, la sienne. Une épopée contemporaine nourrie des situations surréalistes de la démesure indienne. Entre humour et émotion, un récit fascinant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 21:15:00

fin : 2024-05-09

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

