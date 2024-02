27ème Foire de l’Ascension Sainte-Colombe, jeudi 9 mai 2024.

27ème Foire de l’Ascension Sainte-Colombe Landes

Le jeudi 9 mai, le club de basket ASCH organise sa traditionnelle Foire de l’ascension à SAINTE COLOMBE. Vide grenier et artisanat d’art, 80 à 100 exposants, en intérieur et extérieur, parking et entrée gratuite aux visiteurs. Restauration (repas à 14€ le midi) et buvette. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 09:00:00

fin : 2024-05-09 19:00:00

Salle des sports route de Hagetmau

Sainte-Colombe 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine foiresaintecolombe40@gmail.com

L’événement 27ème Foire de l’Ascension Sainte-Colombe a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Chalosse Tursan