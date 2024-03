Festival du conte 2024 Michel Faubert « Récital » Salle Ph’art Capbreton, jeudi 9 mai 2024.

Festival du conte 2024 Michel Faubert « Récital » Salle Ph’art Capbreton Landes

La fille aux mains coupées et autres contes de traverse

TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS / 60 MIN / TARIF B

Après plus de 40 ans de fréquentation assidue de la planète conte, Michel Faubert nous propose une

traversée des trésors du Québec et de l’Acadie. Il nous accompagne dans une étrange forêt où

tout peut arriver, la joie comme la trahison, l’amour comme la lâcheté, cette forêt où les sortilèges

teintent de mystère la destinée de cette fille aux mains coupées, qui nous fait délicieusement frissonner . Chrystine Brouillet (écrivaine)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 17:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

