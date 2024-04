VIDE-GRENIERS Rue de la Gare Commensacq, jeudi 9 mai 2024.

A l’occasion des Fêtes de la Sainte-Quitterie à Commensacq, l’association Pilates/Yoga ANNAMASTÉ & CO, organise son Vide-Greniers de 9h à 19h.

Restauration et buvette sur place et de nombreuses activités sont proposées par le Comité des Fêtes.

Visiteurs GRATUIT

Tarifs Exposants 3€/ml Commensacquais et 4€/ml exposants extérieurs. Réservation obligatoire.

Accueil exposants 7h avec café offert par le Comité des Fêtes. Les tables, chaises et autres matériels ne sont pas fournis. CNI obligatoire afin de remplir le registre des vendeurs et l’attestation sur l’honneur pour les particuliers.

Exposants en alimentaire refusés.

Renseignements et inscription uniquement par téléphone au 06.04.18.32.94 ou 07.61.00.29.17 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 09:00:00

fin : 2024-05-09 19:00:00

Rue de la Gare A côté de la Salle des Fêtes

Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine annamaste.co@hotmail.com

