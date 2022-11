Combattre l’oubli: Les objets en héritage Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Combattre l'oubli: Les objets en héritage 1 décembre 2022 – 18 février 2023 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Entrée libre, gratuit

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse
Ouvert du mardi au samedi | 10h-12h30 et 13h30-18h

05.34.33.17.40 http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/index.html;https://www.facebook.com/museeresistance.hautegaronne Riche d’une collection de plus 8000 objets et documents d’archives, le MDR&D met ses donateurs à l’honneur, ces anciens et nouveaux passeurs de mémoires qui ont confié depuis près de 30 ans leurs histoires intimes, parfois douloureuses, pour lutter contre l’oubli. L’exposition permanente du musée présente moins de 1% de ces collections, alors que les 99% restants sommeillent dans ses réserves. Cette exposition est donc l’occasion de présenter ces objets laissés en héritage, disparates, souvent considérés « sans valeurs » pécuniaires; et de rappeler que leurs forces proviennent justement de leur caractère de preuves fragiles, intimes, et du lien qu’ils créent au sein d’une collection, permettant d’écrire l’Histoire. Faire un musée de la Résistance et de la Déportation

Explorez l’histoire du musée et notamment la figure tutélaire de son premier directeur : Jean Naudy. Appréhendez la façon dont se sont construites les collections à travers trois grands axes : Combattre: des tracts aux armes, Survivre et témoigner: les absents, Protester, s’organiser: de la sidération aux armes de l’esprit. Un archipel de dons : des mémoires à l’Histoire

A travers 12 îlots, découvrez 12 des centaines de dons faits au musée. Datant des années 70 ou bien faits récemment, chacun d’eux forment un tout qui vient enrichir nos connaissances et participe à la lutte contre l’oubli, dans un contexte ou le négationnisme et la haine mettent en dangers la démocratie et remettent en cause les libertés. Collecter conserver, transmettre

Suivez le parcours d’un objet donné devenant objet de musée à travers un roman graphique de Clémence Sabbagh et Agathe Moreau issu de leur résidence artistique au MDR&D. Découvrez également des entretiens filmés et des témoignages de donateurs afin de mieux interroger le besoin et le devoir de transmission.

Car chaque objet – du plus banal au plus précieux – en entrant dans les collections du MDR&D, passe de la sphère intime à la sphère publique, devenant ainsi matière d’Histoire. Pour en savoir plus : http://musee-resistance.haute-garonne.fr/fr/evenements-1/exposition-temporaire.html

