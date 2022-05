Montoire fête son rugby à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 19 mai 2022, Montoire-sur-le-Loir.

Montoire fête son rugby à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

2022-05-19 09:30:00 – 2022-05-21

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir

Montoire fête son rugby à Montoire-sur-le Loir. Programme : jeudi : 9h à 16h30 : animations avec les scolaires, 18h à 00h : inter-villes, inter-entreprises et associations Montoiriennes. Vendredi : 9h à 16h30 : animations avec les scolaires, 20h : concert gratuit avec le groupe KEROSEN. Samedi : 9h30 à 11h30 : entrainement des -10ans et -12ans sur le sable. 12h30 à 17h30 : coupe du monde des -8ans, hymnes nationaux et présentation des équipes, remise des récompenses. 18h30 : tournoi open à 5 à partir de 14 ans. Buvette et restauration sur place.

Grande fête du rugby à Montoire-sur-le Loir !

rugby.montoire@orange.fr +33 2 54 85 26 58 https://www.rugbyclubmontoire.fr/?fbclid=IwAR0uZ-2FMWbV6RovEVf3LAU_TM7hzlWOOODX7brMUpnr7IwjyY4YORzUbvo

Montoire fête son rugby à Montoire-sur-le Loir. Programme : jeudi : 9h à 16h30 : animations avec les scolaires, 18h à 00h : inter-villes, inter-entreprises et associations Montoiriennes. Vendredi : 9h à 16h30 : animations avec les scolaires, 20h : concert gratuit avec le groupe KEROSEN. Samedi : 9h30 à 11h30 : entrainement des -10ans et -12ans sur le sable. 12h30 à 17h30 : coupe du monde des -8ans, hymnes nationaux et présentation des équipes, remise des récompenses. 18h30 : tournoi open à 5 à partir de 14 ans. Buvette et restauration sur place.

Pixabay

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-05-13 par