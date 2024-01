Nature dans le marais et flore rare Chavannes, jeudi 9 mai 2024.

Nature dans le marais et flore rare Chavannes Cher

Début : Jeudi 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Au frais, au coeur du Marais de Chavannes, observez sa végétation rare et sa faune discrète.

Pendant 2 heures découvrez les richesses de cet espace naturel sensible accompagné d’un guide de Nature Images et Découverte.

3 EUR.

Chavannes 18190 Cher Centre-Val de Loire



