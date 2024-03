Festival l’Air du Temps Mesparrow & Grande Lignières, jeudi 9 mai 2024.

« Mesparrow » et sa voix singulière, touchante et multiple est sublimée par les textures électroniques minimalistes, samplers et boîtes à rythme de l’excellent Simon Carbonnel, alias Aune.

« Grande » vogue entre français et anglais, passant du folk à la hargne empruntée au rock.

Avec sa musique pop électronique envoûtante, ses boucles vocales tout à la fois diaphanes, délicates et rythmiques, ses textes sensibles et cathartiques, ses fêlures et ses lumières, Mesparrow se situe à la croisée de Camille et Suzanne Vega.

Grande évoque autant PJ Harvey que les paysages éthérés d’Agnès Obel, sans oublier les accents de musiques traditionnelles irlandaises et du Berry dont est originaire Chloé Boureux au violon. 2626 26 EUR.

Rue du Docteur Bonnet

Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

