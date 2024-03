Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre, jeudi 9 mai 2024.

Marché du terroir et de l’artisanat Sancerre Cher

Laissez-vous envoûter par les saveurs de notre terroir, où les produits du terroir rivalisent de qualité et de diversité et vibrez au rythme de la Sabotée Sancerroise, une animation traditionnelle qui vous transportera dans l’authenticité de notre région.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Esplanade Porte César

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire marches.sancerre@gmail.com

