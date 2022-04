Méthodologie de l’expertise d’un objet d’art Auditorium du château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Après des études de droit, Laurent-Adrien Asselineau devient galeriste, d’abord à Antibes, à Paris, puis aux États-Unis. Il conseille aujourd’hui des commissaires-priseurs, des salons, des acteurs du marché de l’art. Expert en oeuvres d’art est un “métier-passion”, dit-il.** Une des recherches qui l’a passionné fut l’expertise d’un important bureau plat nécessitant une restauration, dont le dessin et la structure, comme la qualité de facture, l’interpellèrent. Ses recherches l’ont conduit à déterminer ce meuble comme bureau des ateliers André Charles Boulle. Il vous révèlera à l’occasion de cette rencontre les étapes de l’expertise d’un objet d’art, et ses méthodes. Il abordera également l’impact positif des nouveaux moyens techniques et communicationnels de l’expertise, permettant de comprendre toujours plus profondément et scientifiquement la vie des objets d’art.

Les recherches d’A.L Asselineau l’ont conduit à déterminer ce meuble comme bureau provenant des ateliers André Charles Boulle. Auditorium du château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

